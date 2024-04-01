Генштаб: ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 18 атак окупантів, на бахмутському 14

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському і херсонському напрямках, при цьому на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 понеділка на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 61 бойове зіткнення.

Найбільше атак окупантів відбито на бахмутському та новопавлівському напрямках. "На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак у районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Спірне, Івано-Дар'ївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Часів Яр Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався поліпшити тактичне положення. На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Урожайне Донецької області, де ворог за підтримки авіації 18 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На лиманському напрямку українські військові відбили вісім атак противника в районі Тернів Донецької області, на авдіївському - шість атак біля Бердичів і Первомайського Донецької області, на оріхівському - дві атаки неподалік Старомайорського Донецької області та на північний захід від Вербового Запорізької області, на херсонському - одну атаку в районі Кринок Херсонської області.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.