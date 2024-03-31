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20:10 31.03.2024

Генштаб ЗС України: За добу відбулося 49 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 16 атак росіян, на авдіївському - 9

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Генштаб ЗС України: За добу відбулося 49 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 16 атак росіян, на авдіївському - 9

Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень, Сили оборони відбивали атаки ворога на шести напрямках, зокрема на новопавлівському напрямку відбито 16 атак російських військ, на авдіївському - 9 атак, на бахмутському - 7, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 неділі.

"Протягом доби зафіксовано 49 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 23 ракетних та 61 авіаційного удару, здійснив 41 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах", - йдеться в повідомленні Генштабу у фейсбуці.

Як випливає з повідомлення, на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, обстрілює населені пункти з території РФ.

Також Генштаб повідомив, що неподалік населеного пункту Стара Гута Сумської області було припинено спробу проникнення ДРГ противника на українську територію.

На куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 3 атаки противника поблизу населеного пункту Терни Донецької області. На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак біля населених пунктів Білогорівка Луганської області; Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

Як повідомляється, на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 9 атак неподалік населених пунктів Семенівка, Уманське, Первомайське Донецької області. "На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка та на схід від Водяного Донецької області, де ворог за підтримки авіації 16 разів намагався прорвати оборону наших військ", - йдеться в повідомленні Генштабу.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 2 атаки на позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного Запорізької області. На херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 2 атаки позицій наших військ на лівому березі Дніпра.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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