Події

19:53 31.03.2024

Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти локаціях противника

1 хв читати
Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти локаціях противника

За минулу добу авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 локаціях російських окупаційних військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 неділі.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділами ракетних військ уражено 2 пункти управління БПЛА, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 станцію РЕБ та 1 артилерійський засіб ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:10 31.03.2024
Генштаб ЗС України: За добу відбулося 49 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 16 атак росіян, на авдіївському - 9

Генштаб ЗС України: За добу відбулося 49 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 16 атак росіян, на авдіївському - 9

08:17 31.03.2024
Силами ППО вночі збито дев’ять ракет і дев’ять ударних безпілотників РФ

Силами ППО вночі збито дев’ять ракет і дев’ять ударних безпілотників РФ

08:12 31.03.2024
Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів і сім засобів ППО противника

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів і сім засобів ППО противника

07:54 31.03.2024
Сили оборони за добу відбили 36 атак ворога на новопавлівському напрямку

Сили оборони за добу відбили 36 атак ворога на новопавлівському напрямку

07:54 31.03.2024
Українські ракетники за добу вразили чотири РЛС і чотири ППО противника

Українські ракетники за добу вразили чотири РЛС і чотири ППО противника

07:41 31.03.2024
Окупанти здійснили 17 ракетних і 83 авіаудари, а також 87 обстрілів із РСЗВ

Окупанти здійснили 17 ракетних і 83 авіаудари, а також 87 обстрілів із РСЗВ

20:04 30.03.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по 11 районах розташування військ РФ, а також уразила три ЗРК

Українська авіація за добу завдала ударів по 11 районах розташування військ РФ, а також уразила три ЗРК

19:56 30.03.2024
На фронті за добу було 79 зіткнень, понад 30 разів окупанти намагалися прорвати оборону на новопавлівському напрямку

На фронті за добу було 79 зіткнень, понад 30 разів окупанти намагалися прорвати оборону на новопавлівському напрямку

19:48 30.03.2024
Війська РФ за добу завдали по Україні 13 ракетних і 56 авіаударів

Війська РФ за добу завдали по Україні 13 ракетних і 56 авіаударів

08:14 30.03.2024
Росіяни за добу втратили 730 осіб

Росіяни за добу втратили 730 осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб

Україна обов'язково переможе - Зеленський у другу річницю визволення Київщини

Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна - поліція

Окупанти завдають ударів Харкову - ОВА

Росія зробила насильство і ненависть своєю ідеологією - Зеленський

ОСТАННЄ

У Херсоні з 1 квітня буде скорочено комендантську годину

Через ракетний удар у Гуляйполі поранено місцевого жителя

Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб

Зеленський: Поряд із будівництвом центрів соціально-психологічної реабілітації треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів в обласних лікарнях

У Харківській області через обстріл РФ вдень у неділю поранено п’ятеро осіб

Посол США в Україні: У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу

Навколо Києва побудовано близько тисячі кілометрів фортифікацій і кілька кілець оборони

Україна обов'язково переможе - Зеленський у другу річницю визволення Київщини

Через обстріл у Борозенській громаді на Херсонщині постраждали двоє людей

Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА