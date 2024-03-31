Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти локаціях противника

За минулу добу авіація Сил оборони України завдала ударів по 10 локаціях російських окупаційних військ, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 неділі.

"Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника", - ідеться в повідомленні Генштабу ЗСУ у фейсбуці.

Як повідомляється, підрозділами ракетних військ уражено 2 пункти управління БПЛА, 1 засіб протиповітряної оборони, 1 станцію РЕБ та 1 артилерійський засіб ворога.