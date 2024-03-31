Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб

Під завалами адміністративної будівлі об'єкта критичної інфраструктури, ураженої вранці в неділю, виявили тіло ще одного загиблого чоловіка, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, під завалами адмінбудівлі об'єкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним", - написав він у телеграм-каналі.

Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Як повідомлялося, у Львівській області в неділю вранці крилатими ракетами було атаковано об'єкт критичної інфраструктури, зруйновано адмінбудівлю, загинула людина.