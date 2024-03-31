Події

19:42 31.03.2024

Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб

1 хв читати
Кількість жертв ракетної атаки у Львівській області по об'єкту критичної інфраструктури збільшилася до двох осіб

Під завалами адміністративної будівлі об'єкта критичної інфраструктури, ураженої вранці в неділю, виявили тіло ще одного загиблого чоловіка, повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"На жаль, під завалами адмінбудівлі об'єкта критичної інфраструктури на Львівщині, який сьогодні вранці атакували крилаті ракети, виявили тіло ще одного чоловіка. Щирі співчуття рідним", - написав він у телеграм-каналі.

Рятувальники продовжують пошукові роботи.

Як повідомлялося, у Львівській області в неділю вранці крилатими ракетами було атаковано об'єкт критичної інфраструктури, зруйновано адмінбудівлю, загинула людина.

 

 

 

Теги: #жертви #львівська #ракетна_атака

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:01 31.03.2024
Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна - поліція

Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна - поліція

10:10 31.03.2024
Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

09:45 31.03.2024
У Львівській області РФ атакувала ракетами об'єкт критичної інфраструктури: одна людина загинула, під завалами можуть бути люди

У Львівській області РФ атакувала ракетами об'єкт критичної інфраструктури: одна людина загинула, під завалами можуть бути люди

10:14 29.03.2024
На Львівщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, два "кинджали" збити не вдалося - ОВА

На Львівщині пошкоджено об'єкт критичної інфраструктури, два "кинджали" збити не вдалося - ОВА

04:04 29.03.2024
По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

По всій Україні - повітряна тривога через загрозу ракетних ударів

21:36 28.03.2024
Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську громаду, одна людина загинула, троє поранені

Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську громаду, одна людина загинула, троє поранені

08:53 28.03.2024
Ювенальні прокурори: 537 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

Ювенальні прокурори: 537 дітей загинули в Україні в результаті збройної агресії РФ

19:14 25.03.2024
Аварійно-рятувальні роботи в Києві в результаті ракетної атаки завершено - ДСНС

Аварійно-рятувальні роботи в Києві в результаті ракетної атаки завершено - ДСНС

11:47 25.03.2024
Посол США після атаки РФ по Києву: Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини

Посол США після атаки РФ по Києву: Україна потребує нашої допомоги зараз, не можна втрачати ні хвилини

08:28 25.03.2024
У Харкові на пожежі, не пов'язаній із бойовими діями, загинули дві людини

У Харкові на пожежі, не пов'язаній із бойовими діями, загинули дві людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна обов'язково переможе - Зеленський у другу річницю визволення Київщини

Кількість жертв російських окупантів у Бучі досі не остаточна - поліція

Окупанти завдають ударів Харкову - ОВА

Росія зробила насильство і ненависть своєю ідеологією - Зеленський

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

ОСТАННЄ

У Херсоні з 1 квітня буде скорочено комендантську годину

Генштаб ЗС України: За добу відбулося 49 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 16 атак росіян, на авдіївському - 9

Генштаб ЗС України: Авіація Сил оборони завдала ударів по десяти локаціях противника

Через ракетний удар у Гуляйполі поранено місцевого жителя

Зеленський: Поряд із будівництвом центрів соціально-психологічної реабілітації треба розширювати мережу відділень для відновлення ветеранів в обласних лікарнях

У Харківській області через обстріл РФ вдень у неділю поранено п’ятеро осіб

Посол США в Україні: У другу річницю визволення Бучі я побачила надію, незламний дух і стійкість українського народу

Навколо Києва побудовано близько тисячі кілометрів фортифікацій і кілька кілець оборони

Україна обов'язково переможе - Зеленський у другу річницю визволення Київщини

Через обстріл у Борозенській громаді на Херсонщині постраждали двоє людей

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА