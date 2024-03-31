Навколо Києва побудовано близько тисячі кілометрів фортифікацій і кілька кілець оборони

Навколо Києва побудовано близько тисячі кілометрів фортифікацій і три кільця оборони, повідомив командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк.

"За рік ...ми зробили величезний обсяг роботи. Це близько 1000 кілометрів фортифікацій, три кільця оборони Києва", - наголосив Павлюк в ефірі телемарафону в неділю.

"Дуже посилили Чорнобильський напрямок. Ми зробили все, щоб варіантів раптового заходу противника не було", - сказав Павлюк.