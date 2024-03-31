Голова Держкомтелерадіо Наливайко задекларував 694 тис. грн доходів за 2023 рік

Голова Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Олег Наливайко вказав 693 тис. 999 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, за 2023 рік заробітна плата становила 442 966 грн і пенсія - 251 033 грн, а його дружина і син задекларували 941 684 грн доходів.

Також голова Держкомтелерадіо вказав у декларації 84,9 тис. грн на банківських рахунках, $221 тис. і EUR125,2 тис. готівкових коштів, а дружина - 44,9 тис. грн на банківських рахунках, $357 тис. і EUR167,2 тис. готівкою.

Голова Держкомтелерадіо володіє квартирою (115,6 кв. м) у Києві, а дружина - гаражем (19 кв. м), також у Києві.

Крім того, Наливайко володіє автомобілем Volvo XC90 2007 року випуску, а дружина - Volvo XC60 2012 року випуску.

Серед іншого, голова Держкомтелерадіо вказав у декларації наручний годинник Franck Muller, а дружина - годинник Chopard і хутряний виріб.

Як повідомлялося, Наливайко задекларував 488 тис. грн доходів за 2017 рік, 606,3 тис. грн доходів за 2018 рік, 519 тис. грн доходів за 2019 рік, 299 тис. грн доходів за 2020 рік, 459,9 тис. грн доходів за 2021 рік, 768,6 тис. грн доходів за 2022 рік.