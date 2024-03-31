Події

12:09 31.03.2024

Голова Держкомтелерадіо Наливайко задекларував 694 тис. грн доходів за 2023 рік

1 хв читати
Голова Держкомтелерадіо Наливайко задекларував 694 тис. грн доходів за 2023 рік

Голова Державного комітету України з питань телебачення і радіомовлення Олег Наливайко вказав 693 тис. 999 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, за 2023 рік заробітна плата становила 442 966 грн і пенсія - 251 033 грн, а його дружина і син задекларували 941 684 грн доходів.

Також голова Держкомтелерадіо вказав у декларації 84,9 тис. грн на банківських рахунках, $221 тис. і EUR125,2 тис. готівкових коштів, а дружина - 44,9 тис. грн на банківських рахунках, $357 тис. і EUR167,2 тис. готівкою.

Голова Держкомтелерадіо володіє квартирою (115,6 кв. м) у Києві, а дружина - гаражем (19 кв. м), також у Києві.

Крім того, Наливайко володіє автомобілем Volvo XC90 2007 року випуску, а дружина - Volvo XC60 2012 року випуску.

Серед іншого, голова Держкомтелерадіо вказав у декларації наручний годинник Franck Muller, а дружина - годинник Chopard і хутряний виріб.

Як повідомлялося, Наливайко задекларував 488 тис. грн доходів за 2017 рік, 606,3 тис. грн доходів за 2018 рік, 519 тис. грн доходів за 2019 рік, 299 тис. грн доходів за 2020 рік, 459,9 тис. грн доходів за 2021 рік, 768,6 тис. грн доходів за 2022 рік.

Теги: #декларація #держкомтелерадіо #наливайко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:12 30.03.2024
Верещук задекларувала 2,2 млн грн доходів за 2023 рік

Верещук задекларувала 2,2 млн грн доходів за 2023 рік

19:11 30.03.2024
Шмигаль задекларував 975 тис. грн доходів за 2023 рік, а дружина - 7,8 млн грн доходів

Шмигаль задекларував 975 тис. грн доходів за 2023 рік, а дружина - 7,8 млн грн доходів

12:28 30.03.2024
Уповноважена з гендерної політики Левченко задекларувала 518,5 тис. грн доходів за 2023 рік, а чоловік - 61,3 млн грн доходів

Уповноважена з гендерної політики Левченко задекларувала 518,5 тис. грн доходів за 2023 рік, а чоловік - 61,3 млн грн доходів

11:22 30.03.2024
Голова Держслужби якості освіти Гурак задекларував 1,4 млн грн доходів за 2023 рік і автомобіль Range Rover

Голова Держслужби якості освіти Гурак задекларував 1,4 млн грн доходів за 2023 рік і автомобіль Range Rover

11:19 30.03.2024
Кличко задекларував 1 млн грн доходів за 2023 рік

Кличко задекларував 1 млн грн доходів за 2023 рік

20:00 29.03.2024
Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

19:26 29.03.2024
Голова Держкіно Кудерчук задекларувала 1,2 млн грн доходів за 2023 рік і новий автомобіль Toyota CH-R

Голова Держкіно Кудерчук задекларувала 1,2 млн грн доходів за 2023 рік і новий автомобіль Toyota CH-R

19:11 29.03.2024
Галущенко задекларував 4,3 млн грн доходів за 2023 рік

Галущенко задекларував 4,3 млн грн доходів за 2023 рік

09:23 28.03.2024
Глава МЗС Кулеба задекларував 3,3 млн грн доходів за 2023 рік

Глава МЗС Кулеба задекларував 3,3 млн грн доходів за 2023 рік

09:11 25.03.2024
Свириденко задекларувала 1,9 млн грн доходів за 2023 рік

Свириденко задекларувала 1,9 млн грн доходів за 2023 рік

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

У Львівській області РФ атакувала ракетами об'єкт критичної інфраструктури: одна людина загинула, під завалами можуть бути люди

Силами ППО вночі збито дев’ять ракет і дев’ять ударних безпілотників РФ

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів і сім засобів ППО противника

ОСТАННЄ

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

В Одесі та Одеському районі чергове аварійне відключення енергопостачання - ДТЕК

Квітень прийде в Україну без опадів, з температурою повітря 19-24°

За минулу добу в результаті обстрілів у Красногорівці на Донеччині загинуло двоє людей

Франція готує новий пакет військової допомоги Україні: сотні бронемашин попередніх модифікацій і ракети Aster

В Одесі та Одеському районі без світла залишилися десять тисяч абонентів - ОВА

Усі члени уряду України вчасно подали декларації про доходи за 2023 рік

Президент і прем'єр України привітали всіх українців і християн, які відзначають Великдень сьогодні

Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

У Рівненській області пошкоджено електроопору, електропостачання забезпечено - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА