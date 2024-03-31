Франція готує новий пакет військової допомоги Україні: сотні бронемашин попередніх модифікацій і ракети Aster

Французька влада в рамках нового пакета військової допомоги надасть Україні сотні бронемашин старого зразка, які залишаються функціонуючими, а також ракети Aster, повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, пише Le Monde.

"Для утримання такої великої лінії фронту українській армії необхідні, наприклад, наші броньовані фронтові машини (VAB): це абсолютно ключова річ для мобільності військ... Це старе обладнання, яке досі працює, зможе принести значну користь Україні. Можна говорити про сотні бронетранспортерів у 2024-му та на початку 2025 року", - пояснив міністр.

Зазначається, що бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, замінюють у французькій армії на бронеавтомобілі нового покоління Griffon.

Крім того, враховуючи потреби Києва в посиленні можливостей ППО, Париж "розблокує нову партію ракет Aster 30". Ці ракети використовуються для систем SAMP/T MAMBA - аналогів американської Patriot.

"Ми також розробляємо дистанційно керовані боєприпаси в дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа", - додав міністр оборони Франції.