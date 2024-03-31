Події

11:04 31.03.2024

Франція готує новий пакет військової допомоги Україні: сотні бронемашин попередніх модифікацій і ракети Aster

1 хв читати
Франція готує новий пакет військової допомоги Україні: сотні бронемашин попередніх модифікацій і ракети Aster

Французька влада в рамках нового пакета військової допомоги надасть Україні сотні бронемашин старого зразка, які залишаються функціонуючими, а також ракети Aster, повідомив міністр Збройних сил Франції Себастьєн Лекорню, пише Le Monde.

"Для утримання такої великої лінії фронту українській армії необхідні, наприклад, наші броньовані фронтові машини (VAB): це абсолютно ключова річ для мобільності військ... Це старе обладнання, яке досі працює, зможе принести значну користь Україні. Можна говорити про сотні бронетранспортерів у 2024-му та на початку 2025 року", - пояснив міністр.

Зазначається, що бронетранспортери VAB, яким понад 40 років, замінюють у французькій армії на бронеавтомобілі нового покоління Griffon.

Крім того, враховуючи потреби Києва в посиленні можливостей ППО, Париж "розблокує нову партію ракет Aster 30". Ці ракети використовуються для систем SAMP/T MAMBA - аналогів американської Patriot.

"Ми також розробляємо дистанційно керовані боєприпаси в дуже стислі терміни, щоб доставити їх українцям цього літа", - додав міністр оборони Франції.

Теги: #україна #франція #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

05:44 31.03.2024
РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

04:22 31.03.2024
На закупівлю снарядів для України за ініціативою Чехії не вистачає фінансування - міністр оборони Естонії

На закупівлю снарядів для України за ініціативою Чехії не вистачає фінансування - міністр оборони Естонії

01:48 31.03.2024
Окупанти скинули авіабомбу вагою 1500 кг на територію Сумської області

Окупанти скинули авіабомбу вагою 1500 кг на територію Сумської області

00:47 31.03.2024
Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

Військова допомога США Україні має вирішальне значення для стримування Китаю - глава МЗС Тайваню

00:20 31.03.2024
Енергоблок Хмельницької АЕС достроково підключено до мережі після ремонту

Енергоблок Хмельницької АЕС достроково підключено до мережі після ремонту

23:47 30.03.2024
У Харкові одну людину поранено внаслідок "прильоту" по району житлової забудови - мер Терехов

У Харкові одну людину поранено внаслідок "прильоту" по району житлової забудови - мер Терехов

23:10 30.03.2024
У Сумській області відновили електропостачання та скасували графіки аварійних відключень - Сумиобленерго

У Сумській області відновили електропостачання та скасували графіки аварійних відключень - Сумиобленерго

22:40 30.03.2024
У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень електропостачання - голова ОВА

У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень електропостачання - голова ОВА

13:00 30.03.2024
Кулеба: завдання номер один - повернення українсько-індійських відносин до довоєнного рівня

Кулеба: завдання номер один - повернення українсько-індійських відносин до довоєнного рівня

22:57 29.03.2024
Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

Атаки на російські НПЗ є відповіддю на руйнування енергосистеми України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

У Львівській області РФ атакувала ракетами об'єкт критичної інфраструктури: одна людина загинула, під завалами можуть бути люди

Силами ППО вночі збито дев’ять ракет і дев’ять ударних безпілотників РФ

Сили оборони за добу ліквідували 650 окупантів і сім засобів ППО противника

ОСТАННЄ

РФ довго не здійснювала ударів по енергетиці України, це дало змогу накопичити певну кількість ракет - Буданов

В Одесі та Одеському районі чергове аварійне відключення енергопостачання - ДТЕК

Голова Держкомтелерадіо Наливайко задекларував 694 тис. грн доходів за 2023 рік

Квітень прийде в Україну без опадів, з температурою повітря 19-24°

За минулу добу в результаті обстрілів у Красногорівці на Донеччині загинуло двоє людей

В Одесі та Одеському районі без світла залишилися десять тисяч абонентів - ОВА

Усі члени уряду України вчасно подали декларації про доходи за 2023 рік

Президент і прем'єр України привітали всіх українців і християн, які відзначають Великдень сьогодні

Ціллю ракетної атаки РФ були високовольтні підстанції в південному регіоні, в Одесі застосували аварійні відключення е/е - "Укренерго"

У Рівненській області пошкоджено електроопору, електропостачання забезпечено - обладміністрація

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА