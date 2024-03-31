Президент і прем'єр України привітали всіх українців і християн, які відзначають Великдень сьогодні

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль привітали всіх, хто сьогодні, 31 березня, відзначає Великдень.

"Свято, що нагадує нам про силу духу, яка не дозволить темряві перемогти. Не дасть затьмарити волю. І яка об’єднує – об’єднує сім’ї, народи та континенти", - написав Зеленський у телеграм-каналі.

Він зазначив, що цієї ночі ворог знову намагався зламати життя українців, запустивши ракети та "шахеди".

"Хай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра єднає всі добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. І хай ближчим стане справжній мир для всієї нашої України та всіх народів, які страждають від воєн", - написав президент.

Зі свого боку прем'єр-міністр України зазначив: "Воскресіння Христове нагадує нам, що після суворої зими обов’язково настає тепла весна, після найтемнішої ночі приходить світанок, а життя перемагає смерть".

Президент і прем'єр побажали українцям тихого Великодня.