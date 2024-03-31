У Львівській області РФ атакувала ракетами об'єкт критичної інфраструктури: одна людина загинула, під завалами можуть бути люди

У Львівській області внаслідок ракетної атаки загинула одна людина, є руйнування на об'єкті інфраструктури, під завалами можуть бути люди, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Під час повітряної тривоги, яка тривала з 05:01 до 06:27, ворог атакував крилатими ракетами той самий об'єкт критичної інфраструктури на Львівщині, який був його ціллю 24 і 29 березня. Зруйновано адмінбудівлю. Була пожежа. Пожежники оперативно загасили її", - написав він у телеграм-каналі.

"Унаслідок атаки загинула одна людина. Зараз рятувальники розбирають завали. Під ними ще можуть бути люди", - зазначив Козицький.