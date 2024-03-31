Події

07:54 31.03.2024

Українські ракетники за добу вразили чотири РЛС і чотири ППО противника

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Українські ракетники за добу вразили чотири РЛС і чотири ППО противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 зенітно-ракетних комплексах і 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 06.00 неділі.

Крім цього, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 4 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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