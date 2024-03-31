Сили оборони за добу відбили 36 атак ворога на новопавлівському напрямку

За минулу добу на фронті відбулося 85 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 36 атак противника на новопавлівському, а також 24 атаки - на авдіївському напрямку, повідомляє Генштаб Збройних сил України станом на 06.00 неділі.

На куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак поблизу населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак біля населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 24 атаки неподалік населених пунктів Бердичі, Семенівка, Уманське, Первомайське, Невельське, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та на схід від Водяного Донецької області, де ворог 36 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку окупанти здійснили 5 атак на позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку ворог 2 рази атакував позиції наших військ на лівобережжі Дніпра.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.