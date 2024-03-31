Окупанти здійснили 17 ракетних і 83 авіаудари, а також 87 обстрілів із РСЗВ

Ворог завдав 17 ракетних і 83 авіаційних удари, здійснив 87 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляє Генштаб Збройних сил України в неділю вранці.

За даними Генштабу, наприкінці минулої доби російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 11 БПЛА типу "Shahed". Силами і засобами протиповітряної оборони України 9 БПЛА було знищено, а вже на ранок поточної доби ворог задіяв для удару крилаті ракети різних типів. Дані щодо останньої атаки уточнюються.

Також минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Нескучне Сумської області; Григорівка, Синьківка, Петропавлівка, Куп’янськ-Вузловий Харківської області; Новолюбівка Луганської області; Терни, Ставки, Ямполівка, Роздолівка, Часів Яр, Іванівське, Дружба, Бердичі, Семенівка, Водяне, Олександропіль, Старомайорське Донецької області; Малинівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.