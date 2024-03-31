РФ атакує балістичними ракетами Україну, у більшості областей оголошено повітряну тривогу

РФ атакує балістичними ракетами Україну, більшість із них летять у напрямку західних областей, повідомляють Повітряні сили ЗСУ в неділю вранці.

"Пуски ракет із Ту-95мс у районі пускових рубежів у Саратовській області", - написано в Телеграм-каналі ЗС ЗСУ станом на 04:28.

Військові попередили, що ракети рухаються в напрямку західних областей.

"Ракети на півночі Київської та Житомирської областей! Курс - західний!" - сказано в повідомленні.

Також повідомляється про рух ракет курсом на Рівне, Луцьк і Тернопільщину.