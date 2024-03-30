У Харкові одну людину поранено внаслідок "прильоту" по району житлової забудови - мер Терехов

У Харкові одна людина дістала поранення внаслідок "прильоту" по району житлової забудови, повідомив міський голова Ігор Терехов в суботу ввечері.

"Одна поранена людина у нас, внаслідок прильоту по району житлової забудови", - написав він у своєму Телеграм-каналі.

Раніше Терехов повідомляв, що був приліт по району житлової забудови в Шевченківському районі.

Унаслідок чого, за його словами, були "вибиті шибки в будинку поруч із "прильотом".