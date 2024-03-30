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20:04 30.03.2024

Українська авіація за добу завдала ударів по 11 районах розташування військ РФ, а також уразила три ЗРК

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Українська авіація за добу завдала ударів по 11 районах розташування військ РФ, а також уразила три ЗРК

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах і 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України в суботу ввечері.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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