Українська авіація за добу завдала ударів по 11 районах розташування військ РФ, а також уразила три ЗРК

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 3 зенітно-ракетних комплексах і 11 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомив Генштаб Збройних сил України в суботу ввечері.

Крім того, підрозділи ракетних військ завдали ураження по 4 радіолокаційних станціях, 1 пункту управління, 1 району зосередження особового складу, 2 засобах протиповітряної оборони та 1 артилерійському засобу ворога.