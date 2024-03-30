Події

19:56 30.03.2024

На фронті за добу було 79 зіткнень, понад 30 разів окупанти намагалися прорвати оборону на новопавлівському напрямку

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На фронті за добу було 79 зіткнень, понад 30 разів окупанти намагалися прорвати оборону на новопавлівському напрямку

Протягом доби на фронті зафіксовано 79 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку війська РФ понад 30 разів намагалися прорвати оборону ЗСУ, повідомив Генштаб Збройних сил України у зведенні станом на 18.00 суботи, 30 березня.

На куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 5 атак противника поблизу населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 4 атаки біля населених пунктів Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.

На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак неподалік населених пунктів Бердичі, Уманське, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Красногорівка, Побєда, Новомихайлівка та на схід від Водяного на Донеччині, де ворог, за підтримки авіації, понад 30 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації здійснив 5 атак на позиції наших захисників біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного на Запоріжжі.

На херсонському напрямку протягом доби ворогом здійснено 1 атаку позицій наших військ на лівому березі Дніпра.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону України.

На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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