ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

Українська протиповітряна оборона за добу знищила 9 із 12 ударних БПЛА, повідомляють Повітряні сили.

"Загалом зафіксовано пуски 12 ударних БПЛА "Shahed-136/131", дев'ять із них було знищено підрозділами мобільних вогневих груп Сил оборони України в межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що вночі 30 березня ворог вдарив по Донеччині 4-ма зенітними керованими ракетами С-300/С-400, а також безпілотниками з мису Чауда (Крим).