Події

07:40 30.03.2024

Російські війська за добу здійснили 38 ракетних і 75 авіаударів

1 хв читати
Російські війська за добу здійснили 38 ракетних і 75 авіаударів

Ворог завдав 38 ракетних і 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні заклади, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також інформують про нічну атаку БПЛА типу "Shahed" і крилатих ракет різних типів. Дані щодо атаки уточнюються.

Також минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Кириківка Сумської області; Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман Харківської області; Новоєгорівка на Луганщині; Терни, Ямполівка, Андріївка, Часів Яр, Іванівське, Олександропіль, Карлівка, Курахове, Бердичі, Невельське, Новобахмутівка, Межове, Яснобродівка, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоданилівка та Роботине Запорізької.

Крім того, під артилерійським вогнем було близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:14 30.03.2024
Росіяни за добу втратили 730 осіб

Росіяни за добу втратили 730 осіб

07:28 30.03.2024
Окупанти продовжують атакувати позиції ЗС України на шести напрямках, за добу на фронті 72 зіткнення

Окупанти продовжують атакувати позиції ЗС України на шести напрямках, за добу на фронті 72 зіткнення

19:41 29.03.2024
ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 20 атак окупантів, на авдіївському 16

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 20 атак окупантів, на авдіївському 16

19:35 29.03.2024
Окупанти за добу завдали 38 ракетних і 59 авіаударів по Україні, обстріляли понад 90 міст і сіл

Окупанти за добу завдали 38 ракетних і 59 авіаударів по Україні, обстріляли понад 90 міст і сіл

07:11 29.03.2024
Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 59 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 59 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

07:08 29.03.2024
Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 16 ракетних і 131 авіаудар

Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 16 ракетних і 131 авіаудар

07:05 29.03.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 14 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 14 районах скупчення сил противника

23:21 28.03.2024
Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області

Росіяни обстріляли 12 громад Сумської області

20:08 28.03.2024
Сирський обговорив із головою Об'єднаного комітету начштабів США Брауном потреби ЗСУ та стратегічні питання

Сирський обговорив із головою Об'єднаного комітету начштабів США Брауном потреби ЗСУ та стратегічні питання

20:02 28.03.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Українська авіація за добу завдала ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

Доходи родини Зеленського у 2023 році - 12,423 млн грн

Заступниками керівника Офісу президента призначено Ірину Мудру й Олену Ковальську

Зеленський погодив кандидатуру Данілова на посаду нового посла в Молдові

Зміївська ТЕС "Центренерго" повністю зруйнована атаками РФ

ОСТАННЄ

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є постраждалі

Окупанти за добу завдали 442 удари по дев’яти містах і селах Запорізької області, є руйнування

Ворог атакував Полтавську область БПЛА, є влучення по інфраструктурному об'єкту

У Дніпропетровській області знищено чотири БПЛА

ППО знищила 9 із 12 ударних БПЛА

У Запоріжжі ліквідовано наслідки розливу нафтопродуктів у р. Дніпро після ракетного удару

Україна затвердила порядок компенсацій до 2 млрд грн збитків від війни судновласникам і фрахтувальникам

Зловмисники демонтували 350 сонячних панелей у Запорізькій області

У Полтавській області скасовано графіки аварійних відключень е/е

Третя штурмова ударним дроном знищила танк і бронеавтомобіль із росіянами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА