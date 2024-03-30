Російські війська за добу здійснили 38 ракетних і 75 авіаударів

Ворог завдав 38 ракетних і 75 авіаційних ударів, здійснив 98 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України в суботу вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали низка багатоповерхівок, медичні заклади, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

У Генштабі також інформують про нічну атаку БПЛА типу "Shahed" і крилатих ракет різних типів. Дані щодо атаки уточнюються.

Також минулої доби авіаударів зазнали населені пункти Кириківка Сумської області; Бочкове, Успенівка, Хрипуни, Ізюмське, Зибине, Лиман Харківської області; Новоєгорівка на Луганщині; Терни, Ямполівка, Андріївка, Часів Яр, Іванівське, Олександропіль, Карлівка, Курахове, Бердичі, Невельське, Новобахмутівка, Межове, Яснобродівка, Красногорівка, Костянтинівка, Старомайорське Донецької області; Оріхів, Новоданилівка та Роботине Запорізької.

Крім того, під артилерійським вогнем було близько 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.