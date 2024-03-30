Події

07:28 30.03.2024

Окупанти продовжують атакувати позиції ЗС України на шести напрямках, за добу на фронті 72 зіткнення

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Окупанти продовжують атакувати позиції ЗС України на шести напрямках, за добу на фронті 72 зіткнення

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських підрозділів на 6 напрямках, за добу на фронті відбулося 72 бойових зіткнення, інформує Генеральний штаб Збройних сил України станом на 7:00 суботи.

"За минулу добу відбулося 72 бойових зіткнення", - ідеться в повідомленні.

На лиманському напрямку українські військові відбили 16 атак біля Тернів Донецької області та Білогорівки в Луганській області, де ворог за підтримки авіації намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українські військові відбили 4 атаки біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На авдіївському напрямку українські військові відбили 20 атак поблизу Бердичів, Уманського, Тоненького, Семенівки, Первомайського та Невельського, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та Водяного Донецької області, де ворог 25 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні атаки на позиції українських захисників у Старомайорського Донецької області та на північний захід від Вербового Запорізької області.

На херсонському напрямку ворог минулої доби тричі атакував позиції українських військ на лівобережжі Дніпра.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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