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19:41 29.03.2024

ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 20 атак окупантів, на авдіївському 16

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ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 20 атак окупантів, на авдіївському 16

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському та херсонському напрямках, водночас на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 п'ятниці на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 61 бойове зіткнення.

Найбільше атак окупантів відбито на авдіївському та новопавлівському напрямках. "На авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 16 атак у районах населених пунктів Бердичі, Уманське, Тоненьке, Первомайське, Невельське Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів... На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області, де ворог понад 20 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На лиманському напрямку українські військові відбили 10 атак противника в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону Збройних сил України за підтримки авіації.

На бахмутському, оріхівському та херсонському напрямках відбито минулої доби по дві атаки окупантів, які ті здійснювали за підтримки авіації: у районах Кліщіївки, Андріївки та Старомайорського на Донеччині, на північний захід від Вербового на Запоріжжі, а також на лівому березі Дніпра в Херсонській області.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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