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19:26 29.03.2024

Голова Держкіно Кудерчук задекларувала 1,2 млн грн доходів за 2023 рік і новий автомобіль Toyota CH-R

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Голова Держкіно Кудерчук задекларувала 1,2 млн грн доходів за 2023 рік і новий автомобіль Toyota CH-R

Голова Державного агентства України з питань кіно Марина Кудерчук вказала 1 млн 245 тис. 438 грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2023 рік.

Зокрема, у 2023 році її заробітна плата становила 1 207 577 грн і страхові виплати - 37 861 грн. Також вона вказала в декларації 150 тис. грн готівкою.

Згідно з декларацією, голова Держкіно має у спільній власності житловий дім (89,13 кв. м) у смт Михайлівка Запорізької області, а також користування квартирою в Києві (площу не вказано).

Крім того, Кудерчук володіє автомобілем Toyota CH-R 2022 року випуску вартістю 1,3 млн грн, який було куплено в кредит у 2023 році.

Як повідомлялося, за 2018 рік Кудерчук задекларувала 106,7 тис. грн доходів, за 2019 рік - 235,2 тис. грн доходів, за 2020 рік - 669 тис. грн доходів, за 2021 і 2022 роки - по 1,1 млн грн доходів.

 

 

Теги: #декларація #держкіно #кудерчук

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