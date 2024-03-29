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18:09 29.03.2024

Обстріли одеських портів призвели до простоїв у роботі "УЗ" і зупинили вивантаження зерна приблизно на 5 діб

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Обстріли одеських портів призвели до простоїв у роботі "УЗ" і зупинили вивантаження зерна приблизно на 5 діб

Тимчасові втрати учасників зернового ринку і вантажовідправників через 58 повітряних тривог, що пролунали в Одеському регіоні за останні тижні, становили приблизно п'ять діб вивантаження, повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" (УЗ) Валерій Ткачов на нараді з учасниками зернового ринку.

"Якщо помножити цю кількість на обсяг середньодобового вивантаження, то можна побачити, що втрати становлять близько 7 тис. вагонів", - уточнив він.

Крім того, перебої в роботі портів Великої Одеси призвели до збільшення накопичення вагонів у 6,9 раза - до 8772 од.

Крім того, Ткачов повідомив, що за останній тиждень скоротився обсяг середньодобового вивантаження зернових в одеських портах - на 41 вагон, до 1408 од. на добу. Знизилося і вивантаження зернових у портах Дунаю - на сім вагонів - до 102 од. на добу. Водночас черга в цьому напрямку зменшилася до 511 із 658 вагонів із зерном.

Теги: #зерно #простой #порти #обстріли

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