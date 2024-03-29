Генштаб ЗС України: На фронті відбулося 59 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника

За минулу добу на фронті відбулося 59 бойових зіткнень, на новопавлівському напрямку відбито 22 атаки противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 у п'ятницю.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Терни Донецької області.

На бахмутському напрямку нашими воїнами відбито 13 атак поблизу населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки біля населеного пункту Семенівка Донецької області, де ворог намагався вибити наші підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога у населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Урожайне де противник, за підтримки авіації, 22 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На оріхівському напрямку ворог 8 разів атакував позиції наших захисників неподалік Роботиного, на північний захід від Вербового та на північ від Приютного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Минулої доби здійснено 2 атаки на позиції наших військ.