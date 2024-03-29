Генштаб ЗС України: За минулу добу армія РФ здійснила 16 ракетних і 131 авіаудар

Ворог завдав 16 ракетних і 131 авіаційний удар, здійснив 128 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в п'ятницю вранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Уночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши БПЛА типу "Shahed" і крилаті ракети різних типів. Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти: Бобилівка Сумської області; Борова, Куп’янськ Харківської області; Невське Луганської області; Терни, Ямполівка, Миколаївка, Залізне, Часів Яр, Андріївка, Диліївка, Новобахмутівка, Карлівка, Очеретине, Уманське, Бердичі, Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка, Старомайорське, Донецької області; Комишуваха, Малинівка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.