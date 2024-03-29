Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 14 районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці станом на 06:00 п'ятниці.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 1 району зосередження особового складу, 4 пунктах управління, 4 засобах протиповітряної оборони, 2 артилерійських засобах і 1 складі боєприпасів окупантів.