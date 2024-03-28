Росіяни продовжують обстрілювати Херсонську громаду, одна людина загинула, троє поранені

Унаслідок обстрілу Херсонської міської територіальної громади з боку російських окупаційних військ постраждало четверо людей, повідомив начальник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"50-річний чоловік-водій таксі загинув. Він отримав травми, несумісні з життям, під час ворожої атаки на Центральний район Херсона. Двох його пасажирів - чоловіка 1987 р.н. і жінку 1984 р.н. госпіталізовано з мінно-вибуховою травмою", - написав голова МВА в телеграмі.

Також, за інформацією Мрочка, 61-річний чоловік отримав осколкове поранення спини внаслідок обстрілу росіянами передмістя Херсона.

"На момент ворожого удару чоловік перебував у дворі власного будинку. Після надання медичної допомоги від госпіталізації він відмовився", - написав він.

Очільник МВА висловив співчуття родичам загиблого та побажав якнайшвидшого одужання пораненим.