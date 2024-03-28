Українська авіація за добу завдала ударів по 14 місцях скупчення окупантів та їхньої техніки

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці, також силами і засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану ракету.

Своєю чергою, підрозділи українських ракетних військ завдали за минулу добу ураження по чотирьох ворожих пунктах управління, чотирьох засобах протиповітряної оборони, двох артилерійських засобах і одному складу боєприпасів противника.