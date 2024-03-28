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19:58 28.03.2024

Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 77 авіаударів по Україні, обстріляли близько 100 міст і сіл

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Окупанти за добу завдали чотири ракетних і 77 авіаударів по Україні, обстріляли близько 100 міст і сіл

Російські окупанти завдали за минулу добу чотири ракетних і 77 авіаційних ударів по території України, повідомляють в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

Також противник здійснив 53 обстріли позицій українських військ і українських населених пунктів із реактивних систем залпового вогню. "Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти інфраструктури", - вказують у Генштабі.

Як повідомляється у зведенні, окупанти минулої доби завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Бобилівка Сумської області, Борова Харківської області, Ямполівка, Очеретине, Уманське, Бердичі, Красногорівка, Костянтинівка, Антонівка та Старомайорське Донецької області, Малинівка Запорізької області. Також окупанти використовували авіацію проти української оборони на лиманському, бахмутському та оріхівському напрямках.

Артилерійських і мінометних обстрілів з боку російських окупантів за добу зазнали близько 100 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Під обстріл потрапили, зокрема, міста Часів Яр, Вугледар і Костянтинівка Донецької області, а також Херсон.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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