Генштаб: ЗС України відбили за добу на новопавлівському напрямку 13 атак окупантів, на бахмутському - 11

Сили оборони України за минулу добу відбили атаки і штурми російських окупантів на лиманському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, оріхівському і херсонському напрямках, при цьому на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

Як повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18.00 четверга на сторінці Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці, загалом протягом доби відбулося 48 бойових зіткнень.

Найбільше атак окупантів відбито на бахмутському та новопавлівському напрямках. "На Бахмутському напрямку нашими військовими відбито 11 атак у районах населених пунктів Часів Яр, Новий, Кліщіївка, Андріївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне становище... На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, де ворог 13 разів намагався прорвати оборону наших військ", - ідеться у зведенні.

На оріхівському напрямку окупанти за підтримки авіації атакували позиції українських військових вісім разів: поблизу Роботиного, на північний захід від Вербового та на північ від Приютного Запорізької області. На лиманському напрямку українські військові відбили чотири атаки противника біля населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області. На авдіївському та херсонському напрямках відбито по одній атаці окупантів.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює українські населені пункти з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж держкордону. На волинському та поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань ворога на території Білорусі не виявлено.