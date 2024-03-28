Окупанти атакували позиції ЗСУ на 6 напрямках, за добу на фронті 60 бойових зіткнень

Російські окупаційні війська продовжують атакувати позиції українських підрозділів на 6 напрямках, за добу на фронті відбулося 60 бойових зіткнень, інформує Генеральний штаб Збройних сил України станом на 7:00 четверга.

Зокрема, на лиманському напрямку українські захисники відбили 5 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку українські захисники відбили 4 атаки ворога в районі Іванівського, Андріївки Донецької області.

На авдіївському напрямку українські захисники відбили 14 атак неподалік Бердичева, Семенівки та Невельського Донецької області, де ворог за підтримки авіації намагався вибити українські підрозділи із займаних рубежів.

На новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Новомихайлівки, Георгіївки, де противник за підтримки авіації 27 разів намагався прорвати оборону українських військ.

На оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації 4 рази атакував позиції українських захисників неподалік Старомайорського на Донеччині; Роботиного Запорізької області.

На херсонському напрямку минулої доби ворог здійснив безуспішну атаку позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.

Загалом за минулу добу відбулося 60 бойових зіткнень.