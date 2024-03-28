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07:32 28.03.2024

Російські війська за добу здійснили 11 ракетних і 77 авіаударів

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Російські війська за добу здійснили 11 ракетних і 77 авіаударів

Ворог завдав 11 ракетних і 77 авіаційних ударів, здійснив 141 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

У Генштабі також інформують про нічну атаку БПЛА типу "Shahed". Дані щодо цієї атаки уточнюються.

Також минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ветеринарне, Харків, Синьківка, Кругляківка, Борова, Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка Харківської області; Ямполівка, Новий, Дружба, Іванівське, Бердичі, Новобахмутівка, Очеретине, Семенівка, Цукурине, Новомихайлівка, Олександропіль, Катеринівка, Єлизаветівка, Велика Новосілка, Старомайорське Донецької області.

Крім того, під артилерійським вогнем було понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

"Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнала низка багатоповерхівок, медичні заклади, автомобілі, школа, дитячий садок та інші об'єкти цивільної інфраструктури", - наголосили в генштабі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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