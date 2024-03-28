Події

07:19 28.03.2024

НКРЕКП затвердила вимоги щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку

2 хв читати
НКРЕКП затвердила вимоги щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП), затвердила вимоги щодо забезпечення доброчесності та прозорості на оптовому енергетичному ринку.

"Ці вимоги розроблені з метою сприяння прозорості оптового енергетичного ринку; розвитку добросовісної конкуренції на ньому. Ці вимоги поширюються на учасників оптового енергетичного ринку, фізичних або юридичних осіб, які організовують операції з оптовими енергетичними продуктами", - ідеться в тексті відповідної постанови, ухваленої регулятором у середу.

Згідно з документом, затверджені вимоги визначають: невичерпний перелік практик, що можуть бути маніпулюванням або спробою маніпулювання на оптовому енергетичному ринку; обмеження щодо поводження з інсайдерською інформацією; вимоги до розкриття інсайдерської інформації; вимоги до осіб, які професійно організовують операції з оптовими енергетичними продуктами, а також сигнали, які можуть вказувати на підозрілу поведінку на оптовому енергоринку.

Водночас документ містить деякі обмеження на оприлюднення інсайдерської інформації учасниками ринку на період дії в Україні воєнного стану.

"Оприлюднення інсайдерської інформації на вебсайтах учасників оптового енергетичного ринку здійснюється з урахуванням вимог постанови НКРЕКП від 26 березня 2022 року №349 "Про захист інформації, яку в умовах воєнного стану може бути віднесено до інформації з обмеженим доступом, зокрема щодо об'єктів критичної інфраструктури", - йдеться в ньому.

Крім того, адміністраторам платформ інсайдерської інформації наказано закрити загальний доступ до інформації, наданої учасниками оптового енергетичного ринку на платформах інсайдерської інформації.

"Протягом 30 днів після припинення або скасування в Україні воєнного стану адміністраторам платформ інсайдерської інформації забезпечити доступ до розкритої на платформах інсайдерської інформації", - наголошується в постанові.

Проєкт постанови розроблено на виконання вимог закону "Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на потових енергетичних ринках" від 10 червня 2023 року №3141-IX (закон про REMIT), яким транспоновано в українське законодавство положення Регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) №1227/2011 від 25 жовтня 2011 року про доброчесність та прозорість оптового енергетичного ринку.

 

 

 

Теги: #вимоги #нкрекп #енергоринок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:24 03.03.2024
Валерій Тарасюк вдруге очолив НКРЕКП

Валерій Тарасюк вдруге очолив НКРЕКП

12:26 01.03.2024
Росія у квітні 2022 року вимагала заборонити військову допомогу Україні, скоротити українську армію і припинити судові переслідування в міжнародних судах

Росія у квітні 2022 року вимагала заборонити військову допомогу Україні, скоротити українську армію і припинити судові переслідування в міжнародних судах

19:05 29.01.2024
Секретаріат Енергоспівтовариства позитивно оцінив скасування вимоги підтвердження погашення боргу в процедурі зміни постачальника газу для українських споживачів

Секретаріат Енергоспівтовариства позитивно оцінив скасування вимоги підтвердження погашення боргу в процедурі зміни постачальника газу для українських споживачів

19:05 15.01.2024
Мінагрополітики винесло на обговорення нові вимоги до джемів, желе та мармеладу

Мінагрополітики винесло на обговорення нові вимоги до джемів, желе та мармеладу

10:28 15.12.2023
"Маніфест 42" передав президенту два законопроєкти для вирішення проблеми тиску силовиків на бізнес

"Маніфест 42" передав президенту два законопроєкти для вирішення проблеми тиску силовиків на бізнес

07:32 12.12.2023
МВФ очікує від України Нацстратегії доходів і реформу корпуправління для наступного траншу програми EFF

МВФ очікує від України Нацстратегії доходів і реформу корпуправління для наступного траншу програми EFF

12:42 16.11.2023
НКРЕКП схвалила на 2024 р. тариф "Укренерго" на диспетчеризацію е/е в розмірі 100,37 грн/МВт-год

НКРЕКП схвалила на 2024 р. тариф "Укренерго" на диспетчеризацію е/е в розмірі 100,37 грн/МВт-год

12:39 16.11.2023
НКРЕКП схвалила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е розміром 592,89 грн/МВт-год

НКРЕКП схвалила на 2024 р. тариф "Укренерго" на передачу е/е розміром 592,89 грн/МВт-год

13:12 09.11.2023
НКРЕКП встановила нові граничні ціни на спотовому ринку е/е з 30 листопада

НКРЕКП встановила нові граничні ціни на спотовому ринку е/е з 30 листопада

22:27 02.10.2023
Профільний комітет Ради розробляє законопроєкт про посилення самостійності та незалежності САП - Стефанчук

Профільний комітет Ради розробляє законопроєкт про посилення самостійності та незалежності САП - Стефанчук

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

Кількість поранених у Миколаєві внаслідок ракетного удару зросла до восьми - мер

Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

ОСТАННЄ

Російські війська за добу здійснили 11 ракетних і 77 авіаударів

Окупанти обстріляли Борову на Харківщині, загинула 12-річна дитина

НКРЕКП затвердила порядок подання інформації про здійснені операції з оптовими енергетичними продуктами

Окупанти здійснили 48 обстрілів восьми ОТГ Сумщини, за добу зафіксовано 179 вибухів

Програма USAID надасть українським компаніям обладнання та маркетингові послуги в обмін на нові робочі місця і зростання продажу

28 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Ворог обстріляв Запорізьку область за допомогою БпЛА, є постраждалі

Окупанти завдали удару по Харкову, є руйнування

Канада відправила півтори сотні одиниць військової техніки до Латвії

Блінкен і Столтенберг обговорили подальшу підтримку України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА