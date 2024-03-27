Генштаб ЗС України: Артилерійським і мінометним обстрілам російської окупаційної армії піддалося близько сотні населених пунктів України

Артилерійських і мінометних обстрілів російської окупаційної армії зазнала приблизно сотня населених пунктів України, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 середи.

Як випливає з повідомлення Генштабу у фейсбуці, артилерійського та мінометного обстрілу ворога зазнали: Хрінівка, Гірськ, Мхи, Тимоновичі, Костобобрів, Михальчина Слобода Чернігівської області; Кучерівка, Старикове, Кіндратівка, Веселівка, Басівка Сумської області; Ветеринарне, Борисівка, Амбарне, Стрілеча Харківської області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися близько 15 населених пунктів у Харківській області, зокрема Синьківка, Іванівка, Берестове. Від артилерійських і мінометних обстрілів постраждали Макіївка Луганської області та Терни¸ Серебрянка, Спірне, Богданівка, Васюківка і Часів Яр Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали, зокрема, Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Семенівка, Українськ Донецької області, а також Красногорівка, Георгіївка, Парасковіївка, Вугледар Донецької області.

Під артилерійським і мінометним вогнем опинилися Полтавка, Рівнопіль, Чарівне, Оріхів, П'ятихатки Запорізької області. Ворожих обстрілів зазнали місто Херсон і Михайлівка Херсонської області; Нікополь Дніпропетровської області.