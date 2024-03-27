Події

19:04 27.03.2024

Кулеба: Заплановано, що F-16 з'являться в небі України в середині літа, наразі все йде за планом

1 хв читати
Кулеба: Заплановано, що F-16 з'являться в небі України в середині літа, наразі все йде за планом

За графіком, західні винищувачі F-16 повинні з'явитися в небі України в середині літа, наразі все йде за планом, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Спочатку планувалося, що F-16 з'являться в повітрі України в середині літа. Наразі все йде за планом. Але, звичайно, це дуже складне і заплутане питання, тому ніколи не знаєш, як усе може змінитися. Але наразі графік такий. За моєю інформацією, підготовка пілотів проходить добре", - сказав міністр під час онлайн-брифінгу з іноземними ЗМІ, перебуваючи у Варшаві.

Кулеба наголосив на важливій ролі та зусиллях партнерів, які допомагають у проведенні навчання українських пілотів та інженерів.

"Звичайно, буде потрібно ще більше тренувань, не тільки для пілотів, а й для інженерів і технічного персоналу, тому що перехід від літаків радянського типу до літаків західного типу... потребує серйозних змін у всьому, в освіті, логістиці, філософії повітряного бою та багатьох інших елементах", - зазначив міністр.

 

 

Теги: #кулеба #f16

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:26 27.03.2024
Кулеба: Візит глави МЗС України до Індії - перший за останні сім років, мета - зміцнення українсько-індійських відносин

Кулеба: Візит глави МЗС України до Індії - перший за останні сім років, мета - зміцнення українсько-індійських відносин

16:36 27.03.2024
Кулеба: Потужна українська протиповітряна оборона прикриє наші війська й дасть їм змогу переломити хід війни на користь України

Кулеба: Потужна українська протиповітряна оборона прикриє наші війська й дасть їм змогу переломити хід війни на користь України

14:13 26.03.2024
Кулеба повідомив, що отримує "роздратовані коментарі" з Берліна після відповідей про постачання Україні Taurus

Кулеба повідомив, що отримує "роздратовані коментарі" з Берліна після відповідей про постачання Україні Taurus

13:36 26.03.2024
Кулеба закликає Захід надати Україні більше систем ППО, зокрема для воїнів на передовій

Кулеба закликає Захід надати Україні більше систем ППО, зокрема для воїнів на передовій

20:38 25.03.2024
Кулеба провів розмову з Боррелем, закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику

Кулеба провів розмову з Боррелем, закликав до якнайшвидшого постачання Україні додаткових систем Patriot та інших ППО, здатних збивати балістику

12:24 25.03.2024
Кулеба після чергової атаки РФ: Україні терміново потрібно більше засобів ППО, зокрема Patriot

Кулеба після чергової атаки РФ: Україні терміново потрібно більше засобів ППО, зокрема Patriot

14:27 24.03.2024
Путін - патологічний брехун, і зараз намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом у "Крокус Сіті Холі" - Кулеба

Путін - патологічний брехун, і зараз намагається пов'язати Україну або інші західні країни з масовим розстрілом у "Крокус Сіті Холі" - Кулеба

16:09 21.03.2024
Кулеба закликав голову Військового комітету НАТО до повернення практики тренувань в Україні

Кулеба закликав голову Військового комітету НАТО до повернення практики тренувань в Україні

11:44 21.03.2024
Кулеба після масованої атаки РФ закликав Конгрес США розблокувати допомогу Україні

Кулеба після масованої атаки РФ закликав Конгрес США розблокувати допомогу Україні

15:48 16.03.2024
Кулеба поговорив телефоном із Блінкеном

Кулеба поговорив телефоном із Блінкеном

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

На відновлення ТЕЦ-5 у Харкові знадобляться роки, потрібно думати про альтернативні джерела енергії - Синєгубов

Кількість поранених у Миколаєві внаслідок ракетного удару зросла до восьми - мер

Зеленський відвідав розташування 117 окремої бригади ТРО на Сумщині

ОСТАННЄ

Комітет ВР відхилив правку нардепа Гончаренка про демобілізацію після 3 років служби

Умєров і Сирський поговорили по відеозв'язку з новим міністром оборони Литви, запросили його до Києва найближчим часом

У результаті скидання вибухівки з дрона в с. Веселе поранено чоловіка

Армія РФ за день тричі обстріляла Нікопольський район із важкої артилерії, атакувала п'ятьма дронами, є загиблий і постраждалий - ОВА

Чехія запровадила санкції проти Віктора Медведчука

Зеленський ознайомився з будівництвом фортифікацій у Сумській області

Кількість постраждалих від удару РФ по Харкову зросла до 19, людям надають допомогу - Зеленський

Волонтери ТЧХУ допомагають постраждалим від ракетного удару РФ у Миколаєві

Наймолодшому постраждалому внаслідок удару по Харкову 3 місяці - облпрокурор

Голова Вищої кваліфікаційної комісії суддів України Ігнатов подав у відставку

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА