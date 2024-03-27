Події

18:00 27.03.2024

Наймолодшому постраждалому внаслідок удару по Харкову 3 місяці - облпрокурор

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Денний ворожий авіаудар по Харкову було здійснено з території Бєлгородської області РФ, повідомив керівник облпрокуратури Олександр Фільчаков.

"З території Бєлгородської області з використанням винищувача було здійснено пуски уніфікованих міжвидових плануючих боєприпасів калібру 30 см по місту Харкову", - сказав Фільчаков у відеокоментарі, який поширила пресслужба Харківської облпрокуратури.

За його словами, унаслідок влучань пошкоджено приблизно 10 житлових і адміністративних будівель (зокрема школу і дитсадок).

Станом на 17:30 відомо про одного загиблого і 16 постраждалих, серед яких четверо дітей. Як зазначив Фільчаков, наймолодшому постраждалому - 3 місяці.

Теги: #харків #постраждалі

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