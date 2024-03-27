Події

16:54 27.03.2024

Кількість постраждалих унаслідок удару по Харкову зросла до 10, серед них четверо дітей - Синєгубов

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Кількість постраждалих унаслідок удару по Харкову зросла до 10, серед них четверо дітей - Синєгубов

Кількість постраждалих унаслідок денного ворожого удару по Харкову зросла з шести до десяти осіб.

"Одна людина загинула та щонайменше десять зазнали травм різного ступеню внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Серед поранених - чотири дитини. Пошкоджені багатоквартирні будинки", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, кількість постраждалих може збільшитися.

 

Теги: #харків #постраждалі

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