Кількість постраждалих унаслідок удару по Харкову зросла до 10, серед них четверо дітей - Синєгубов

Кількість постраждалих унаслідок денного ворожого удару по Харкову зросла з шести до десяти осіб.

"Одна людина загинула та щонайменше десять зазнали травм різного ступеню внаслідок сьогоднішнього обстрілу Харкова. Серед поранених - чотири дитини. Пошкоджені багатоквартирні будинки", - написав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграм-каналі.

За його словами, кількість постраждалих може збільшитися.