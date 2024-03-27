Отримувачами гумдопомоги зареєстровано понад 8 тис. організацій - Мінсоцполітики

В офіційному реєстрі отримувачів гуманітарної допомоги зареєстровано понад 8 тис. організацій, повідомила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

"З 1 тис. отримувачів гуманітарної допомоги станом на 1 грудня, які були в системі, на сьогодні ми маємо 8 тис., навіть трошки більше, різних організацій, які є отримувачами допомоги. Це ті суб'єкти, які отримують таку допомогу від міжнародних організацій і роздають її безпосередньо громадянам", - сказала Жолнович на пресбрифінгу в середу в Києві.

За словами міністра, у системі враховано також 18 тис. вантажів за сформованими деклараціями та деклараціями продукції, яка вже перетнула кордон, за якими можна зрозуміти, що саме планується завозити.

Крім того, за час пілотної роботи електронної системи нею скористалися понад 12 тис. разів.

Серед іншого система дає змогу аналізувати, що саме завозять в Україну як гуманітарну допомогу. Зокрема, за чотири місяці 19% становили продукти харчування, 11% - санітарно-гігієнічні засоби, 11% - медичні засоби, 10% - технічні засоби, 9% - одяг і взуття, 9% - транспорт і 23% - інше.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Міністерство соціальної політики повідомило про зміну правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги з 1 грудня 2023 року. Зокрема, за допомогою вебплатформи "Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги" організації, які мають намір ввезти гумдопомогу, зможуть зареєструватися, авторизуватися на сайті, сформувати й подати декларацію, яка шляхом інформаційного обміну буде направлятися на митницю.

У листопаді 2023 року Кабмін продовжив можливість використання паперових декларацій для ввезення гуманітарної допомоги в Україну до 1 квітня 2024 року.

14 лютого 2024 року міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що Автоматизована система реєстрації гуманітарної допомоги за перші два місяці роботи довела свою ефективність.