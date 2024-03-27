У 24 школах Запоріжжя може відновитися навчання в змішаному форматі - голова ОВА

З ініціативи Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА), на вимогу батьків школярів і після консультацій з педагогами та правоохоронними органами виконком Запорізької міської ради ухвалив рішення про встановлення змішаного формату навчання в Запоріжжі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Наступний крок - затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що перехід на змішаний формат відбувається виключно за бажанням батьків.

"Розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття. З педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій. Безпека школярів - пріоритет для влади, якісна шкільна освіта важлива для майбутнього всієї України", - наголосив голова ОВА.