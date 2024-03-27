Події

10:56 27.03.2024

У 24 школах Запоріжжя може відновитися навчання в змішаному форматі - голова ОВА

1 хв читати
У 24 школах Запоріжжя може відновитися навчання в змішаному форматі - голова ОВА

З ініціативи Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА), на вимогу батьків школярів і після консультацій з педагогами та правоохоронними органами виконком Запорізької міської ради ухвалив рішення про встановлення змішаного формату навчання в Запоріжжі, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

"Наступний крок - затвердження цього рішення на Раді оборони, засідання якої відбудеться найближчими днями", - написав Федоров у телеграм-каналі.

Він зазначив, що перехід на змішаний формат відбувається виключно за бажанням батьків.

"Розпочнуть роботу в такому форматі тільки ті заклади, які мають обладнані укриття. З педагогами та школярами будуть проведені навчання щодо поведінки під час екстрених ситуацій. Безпека школярів - пріоритет для влади, якісна шкільна освіта важлива для майбутнього всієї України", - наголосив голова ОВА.

Теги: #запоріжжя #навчання #школи

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:29 23.03.2024
Перші українські пілоти пройшли базову підготовку під керівництвом ВПС Великої Британії

Перші українські пілоти пройшли базову підготовку під керівництвом ВПС Великої Британії

06:07 23.03.2024
У Запоріжжі викрито угруповання, що сприяло отриманню фіктивної інвалідності

У Запоріжжі викрито угруповання, що сприяло отриманню фіктивної інвалідності

00:38 23.03.2024
Греблею ДніпроГЕС частково відновлено рух

Греблею ДніпроГЕС частково відновлено рух

22:23 22.03.2024
Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 29 осіб

Кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 29 осіб

16:40 22.03.2024
Київ допоможе Харкову й Запоріжжю, які постраждали від нічної атаки окупантів, - Кличко

Київ допоможе Харкову й Запоріжжю, які постраждали від нічної атаки окупантів, - Кличко

15:36 22.03.2024
Серед загиблих у Запоріжжі є дитина, кількість постраждалих зросла до 20 осіб - ОВА

Серед загиблих у Запоріжжі є дитина, кількість постраждалих зросла до 20 осіб - ОВА

12:54 22.03.2024
Кількість загиблих від удару по Запоріжжю зросла до 3 - обладміністрація

Кількість загиблих від удару по Запоріжжю зросла до 3 - обладміністрація

11:01 22.03.2024
ДСНС повідомляє про десятьох постраждалих і трьох зниклих безвісти в Запоріжжі від ракетних ударів РФ, Офіс генпрокурора підтверджує інформацію про загиблого

ДСНС повідомляє про десятьох постраждалих і трьох зниклих безвісти в Запоріжжі від ракетних ударів РФ, Офіс генпрокурора підтверджує інформацію про загиблого

10:29 22.03.2024
Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

Унаслідок ракетної атаки в Запоріжжі відомо про одного загиблого і вісьмох поранених - голова ОВА

09:45 22.03.2024
У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

У Запоріжжі шестеро людей постраждали, троє зникли безвісти внаслідок російського обстрілу - МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вночі було збито 10 російських дронів-камікадзе – ПС ЗСУ

Росіяни за добу втратили 1030 осіб

Данілова буде переведено на інший напрямок - Зеленський

Франція найближчим часом поставить Україні 78 гаубиць для задоволення нагальних потреб армії

У Сумській області викрито двох місцевих депутатів, які за $100 тис. намагалися підкупити голову МВА

ОСТАННЄ

Отримувачами гумдопомоги зареєстровано понад 8 тис. організацій - Мінсоцполітики

Росіяни обстріляли центр Херсона, пошкоджено офісну будівлю

СБУ затримала агентів ФСБ, які готували ракетні удари по Київській телевежі та підрозділах Генштабу

Росіяни за добу 18 разів обстріляли Донеччину, є загиблі - ОВА

Вночі було збито 10 російських дронів-камікадзе – ПС ЗСУ

Єрмак обговорив із делегацією Європарламенту санкційну політику ЄС

Унаслідок обстрілу Новогродівки загинуло двоє людей, ще одну поранено

У Середземному морі перебуває один ворожий ракетоносець із залпом до восьми ракет

За добу на Харківщині четверо постраждалих унаслідок ворожих обстрілів

Окупанти за добу завдали 386 ударів по семи містах і селах Запорізької області - голова ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА