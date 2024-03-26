Байден розпорядився продовжити режим НС у США у зв'язку із загрозою кібератак - Білий дім

Президент США Джо Байден прийняв рішення продовжити ще на рік надзвичайний стан у країні, запроваджений з 1 квітня 2015 року, у зв'язку із загрозою кібербезпеці США.

"Значні шкідливі дії в кіберпросторі і далі становлять екстраординарну загрозу національній безпеці, зовнішній політиці та економіці США. Тому надзвичайний стан, оголошений 1 квітня 2015 року, має діяти і після 1 квітня 2024 року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Білого дому.

"Тому я продовжую надзвичайний стан у країні на рік, оголошений указом президента №13694", - наголосив Байден.

У повідомленні зазначено, що його "має бути опубліковано у Федеральному реєстрі та передано Конгресу".

Згідно з указом №13694, американська адміністрація може запроваджувати економічні санкції проти організаторів кібератак на США, які перебувають за кордоном.

Зокрема, міністерство фінансів США має право блокувати рахунки всіх правопорушників, які причетні до кібератак проти найбільш важливих американських комп'ютерних мереж, зокрема тих, які використовує банківська система й енергетичний сектор.

Аналогічних заходів можуть вживати проти людей, які залучені до крадіжки інформації, зокрема тієї, що стосується кредитних карток громадян США.

У грудні 2016 року список осіб, проти яких можуть застосовуватися подібні санкції, було розширено.