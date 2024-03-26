Події

19:01 26.03.2024

Окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено 10 будинків та ЛЕП

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Окупанти обстріляли Нікопольський район, пошкоджено 10 будинків та ЛЕП

Російські окупанти у вівторок обстріляли місто Нікополь, а також території Марганецької та Мирівської громад Нікопольського району Дніпропетровської області, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Потрощені 10 приватних будинків, господарська споруда, приватне підприємство, санаторій і кілька ліній електропередач. Загиблих і постраждалих немає", - написав Лисак у телеграм-каналі.

За його словами, загалом по території Нікопольського району було майже півтора десятки ворожих атак. "Агресор застосовував важку артилерію та БПЛА", - повідомив голова обладміністрації.

 

Теги: #руйнування #обстріл #дніпропетровська

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