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15:34 26.03.2024

Вилучені БЕБ сигарети вартістю 7 млн грн передадуть Збройним силам України

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Вилучені БЕБ сигарети вартістю 7 млн грн передадуть Збройним силам України

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомили про підозру трьом членам організованої злочинної групи за незаконне виготовлення, зберігання та продаж тютюнових виробів, повідомляє пресслужба БЕБ.

"Під час досудового розслідування, дослідивши усі незаконні дії від продавця до постачальника, детективи БЕБ викрили підпільний цех з виготовлення сигарет на території дачного кооперативу в Одеській області. Для незаконного виробництва підозрювані обладнали підвальне складське приміщення. Там встановили промислове обладнання, що мало потужності для виготовлення та пакування 5 000 сигарет за годину", - зазначено в повідомленні.

Збут контрафакту здійснювався у Львівській області та на всій території України під виглядом цигарок відомої торговельної марки.

За результатами обшуків детективи БЕБ конфіскували у власність держави 280 тис. пачок тютюнових виробів, промислову лінію для виробництва сигарет, пакувальну машину.

Орієнтовна вартість вилученого становить понад 21 млн грн.

"Надалі вилучені сигарети та кошти, отримані від реалізації обладнання, було вирішено передати на потреби ЗСУ. Також фігуранти справи добровільно внесли 150 тис. грн на рахунок ЗСУ", - повідомляє БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1, 2 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч. 3 ст. 28 (вчинення кримінального правопорушення групою осіб, за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією), ч. 3 ст. 15 (замах на кримінальне правопорушення), ч. 3 ст. 229 КК України (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару) здійснювали детективи Територіального управління БЕБ у Львівській області. Оперативний супровід - Управління стратегічних розслідувань у Львівській області Національної поліції України. Процесуальне керівництво - прокурори Львівської обласної прокуратури.

Теги: #сигарети #беб

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