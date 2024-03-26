Події

14:16 26.03.2024

Помер Ігор Юхновський, повідомив мер Львова

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Помер Ігор Юхновський, повідомив мер Львова

У Львові помер український учений, громадський і політичний діяч Ігор Юхновський, повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

"Сумна новина. Відійшов до вічності Ігор Рафаїлович Юхновський. Світла, добра, мудра людина. Почесний громадянин Львова. Творець України. Обличчя Незалежності. Про прощання та похорон повідомимо згодом", - написав Садовий у телеграм-каналі.

Юхновський - український фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук, професор, академік НАН України. Народний депутат України I-IV скликань. Нагороджений званням Героя України.

 

Теги: #смерть #юхновський

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