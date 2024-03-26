Генпрокурор: Російське громадянство депортованих українських дітей не має юридичної сили, потрібен міжнародний механізм їх повернення

Наявність російського громадянства в українських дітей, примусово депортованих до РФ, не є правовою перешкодою для їх повернення додому, оскільки указів керівництва РФ, які суперечать міжнародному праву, не визнають ані Україна, ані міжнародна спільнота, зазначає генеральний прокурор Андрій Костін.

"Це вже третій указ від нього (Путіна) з травня минулого року, що спрощує процедуру отримання російського громадянства. Безумовно, Україна не визнає жодних рішень країни-агресора щодо зміни громадянства українських дітей. Ми розглядаємо ці укази як складові злочинного наміру російської влади", - розповів генпрокурор в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він зазначив, що укази будь-якої країни не можуть суперечити нормам міжнародного законодавства.

"Міжнародне право завжди має пріоритет. Тому і для нас, і для міжнародної спільноти абсолютно неважливо, які саме укази й законодавство приймає РФ, якщо вони суперечать нормам міжнародного права", - наголосив Костін.

Говорячи про те, як повертати українських дітей додому, генпрокурор пояснив, що одна складова цього питання полягає в притягненні до відповідальності всіх, хто причетний до скоєння цих злочинів.

"Друга - робота міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Ця коаліція буде потужною - ви вже бачите, що час від часу вдається повертати дітей", - звернув увагу генпрокурор.

За словами Костіна, міжнародне законодавство чітко артикулює зобов'язання РФ: цивільні, включно з дітьми, мають бути повернуті. "Є багато інституцій, але вони поки що не можуть змусити Росію повернути українських дітей. Фактично дії агресора в цьому питання - такі самі, що й дії нацистів під час Другої світової війни", - додав він.

У зв'язку з цим генпрокурор акцентував увагу на співпраці з міжнародними партнерами задля створення такого механізму, який уможливив би повернення незаконно депортованих дітей і загалом усіх цивільних України.