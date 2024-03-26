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10:54 26.03.2024

СБУ затримала на гарячому диверсантів ФСБ, які намагалися підірвати залізничну лінію на Полтавщині

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СБУ затримала на гарячому диверсантів ФСБ, які намагалися підірвати залізничну лінію на Полтавщині

Служба безпеки України (СБУ) запобігла диверсії російських спецслужб на стратегічно важливому об'єкті "Укрзалізниці", повідомляє відомство.

"У результаті спецоперації у Полтавській області на гарячому затримано двох агентів фсб. Зловмисники намагалися підірвати ділянку залізничної лінії, яка сполучає центральні та східні регіони України", - ідеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

Як повідомляється, для здійснення диверсії вони заклали саморобний вибуховий пристрій поблизу колії та системи електроживлення рухомого складу. Далі зловмисники планували привести вибухівку в дію за допомогою пульта дистанційного керування. Але фігуранти не встигли цього зробити, оскільки їх затримали співробітники СБУ просто на місці події.

"У разі вчинення підриву окупанти сподівалися порушити логістичні шляхи постачання зброї, боєприпасів та пального для ЗСУ", - зазначено в повідомленні спецслужби.

У затриманих вилучено мобільні телефони, з яких вони координували злочинні дії зі своїм російським куратором - кадровим співробітником 5-ї служби ФСБ. "Його особу вже встановила Служба безпеки. Саме він поставив агентам завдання вчинити диверсію на залізниці в період масованих повітряних атак рашистів на об’єкти критичної інфраструктури України 21-22 березня цього року", - зазначається в повідомленні.

За даними слідства, ворожими поплічниками виявилися жителі Київської та Харківської областей.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом затриманим про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 113 (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув'язнення.

Теги: #сбу #диверсанти

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