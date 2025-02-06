СБУ затримала російських агентів, які намагались пустити під укіс вантажний потяг на Одещині

Контррозвідка Служби безпеки України запобігла диверсії російських спецслужб на об’єкті Укрзалізниці в Одеській області.

"За результатами комплексних заходів на території регіону затримано двох агентів рф, які намагались пустити з рейок вантажний потяг на місцевій лінії залізничного сполучення. Для вчинення злочину фігуранти вночі почали розбирати частину колії та вбивати в її стики металеву арматуру. На цьому етапі підготовки диверсії обидва агенти були затримані співробітниками СБУ", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в четвер.

Як повідомляється, затриманими виявилося двоє місцевих жителів віком 17 та 18 років, які шукали "легкі" гроші на тематичних телеграм-каналах. Там їх помітив та дистанційно завербував представник російських спецслужб, який координував спробу теракту на Одещині у січні цього року. "У разі вчинення терактів та диверсії спецслужби рф сподівались поширити панічні настрої серед цивільного населення регіону та зашкодити транспортній логістиці Сил оборони", - зазначає СБУ.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 113 Кримінального кодексу України (диверсія, вчинена в умовах воєнного стану).

Крім того, вирішується питання щодо додаткової кваліфікації їхніх злочинів за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.