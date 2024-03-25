Частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва в Києві зруйновано через обстріл РФ - Мінкультури

Ворожа ракета зруйнувала частину будівлі Академії декоративно-прикладного мистецтва та дизайну імені Бойчука, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики.

"Під час ранкового обстрілу Києва внаслідок падіння уламків ракети, яку випустила російська федерація, у Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука руйнувань зазнала центральна частина корпусу. Зокрема, вщент зруйновані спортивна зала, конгрес-хол і виставковий центр. Також суттєвих пошкоджень зазнали приміщення кафедр і авдиторії закладу", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що, за попередньою інформацією, загиблих немає, травмовано завідувачку лабораторії академії, її госпіталізували.

"У найкоротший термін буде оцінено масштаби руйнувань і передбачено заходи для здійснення протиаварійних робіт на зруйнованих об’єктах", - підсумували в міністерстві.