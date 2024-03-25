Події

13:04 25.03.2024

Зеленський на тлі російської балістичної атаки на Київ закликав партнерів посилити українську ППО

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Зеленський на тлі російської балістичної атаки на Київ закликав партнерів посилити українську ППО

Президент України Володимир Зеленський на тлі ранкової російської балістичної атаки на Київ закликав партнерів посилити українську протиповітряну оборону.

"Російські терористи завдали удару по столиці балістичними ракетами. На жаль, є пошкодження у будинках у звичайній міській забудові. На цей час відомо про п’ятьох постраждалих. Триває розбір завалів", - написав президент у телеграмі.

"Ми не втомлюємося повторювати, що Україні потрібно більше ППО. Це безпека для наших міст і збережені людські життя", - зазначив він.

Зеленський також подякував рятувальникам Державної служби з надзвичайних ситуацій, поліції, комунальникам, які цього ранку ліквідовують наслідки російської атаки проти Києва.

Як повідомлялося, вранці 25 березня ворог ударив по Києву двома балістичними ракетами. Унаслідок удару, за даними столичної влади, кількість постраждалих уже зросла до п’яти осіб.

Теги: #ппо #зеленський

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