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11:02 25.03.2024

Російські війська наближаються до околиць Часового Яру, але навряд чи загрожуватимуть його оточенням найближчим часом - ISW

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Російські війська наближаються до околиць міста Часів Яр Донецької області, але навряд чи загрожуватимуть населеному пункту оточенням або захопленням найближчими місяцями, наголошується у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 24 березня.

Зокрема, Міністерство оборони РФ заявило 23 березня, що російські війська захопили село Іванівське Бахмутського району на захід від Бахмута і на схід від Часового Яру, проте в ISW зазначають, що не спостерігали підтвердження того, що російські війська захопили цей населений пункт або просунулися до околиць Часового Яру.

"У листопаді 2023 року російські війська розпочали локалізовану наступальну операцію на бахмутському напрямку з метою повернути територію, звільнену Україною під час контрнаступу влітку 2023 року, і захопити Часів Яр. Однак за останні чотири місяці російські війська домоглися лише незначних тактичних успіхів на північний захід і захід від Бахмута. Окремі російські джерела описують російську наступальну активність у районі Бахмута останніми місяцями як умови для можливої посиленої наступальної операції з оточення й захоплення Часов Яру", - ідеться у зведенні.

У ISW повідомляють, що українські сили встановили значні укріплення у формі кільця в районі Часового Яру, і російські війська, імовірно, щосили намагатимуться прорвати їх.

Також повідомляється, що російські війська планували перекинути війська в район Бахмута з авдіївського напрямку після захоплення Авдіївки в середині лютого, але можливість використати тактично вразливі місця України безпосередньо на захід від Авдіївки спонукала російські війська підтримувати темп наступальних дій у цьому районі й, можливо, завадила російському командуванню зосередити додаткові сили на бахмутському напрямку.

"Не ясно, чи достатньо російських сил, що діють у районі Бахмута з початку українського контрнаступу влітку 2023 року, для потенційного посилення зусиль із захоплення Часового Яру, чи російським силам доведеться зосередити більше сил біля Бахмута, якщо вони хочуть продовжити такі зусилля. Тактичні успіхи Росії на схід від Часового Яру не створили умов для оточення або охоплення населеного пункту... ISW не прогнозує, що російські війська швидко візьмуть Часів Яр, якщо вони взагалі зможуть його взяти", - зазначають аналітики. 

Теги: #часів_яр #isw

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