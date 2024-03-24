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20:43 24.03.2024

Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії посилення ППО та двосторонню безпекову угоду

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Зеленський обговорив з прем'єром Іспанії посилення ППО та двосторонню безпекову угоду

Президент України Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом прискорити роботу над підготовкою двосторонньої угоди про безпеку між Україною та Іспанією.

"Обговорили необхідність України в посиленні протиповітряної оборони. Зосередилися також на двосторонньому співробітництві та співпраці на рівні ЄС", - написав Зеленський у телеграмі в неділю ввечері за підсумками розмови.

Також співрозмовники приділили увагу майбутньому першому Глобальному саміту миру у Швейцарії та домовилися співпрацювати над заохоченням більшої кількості країн Глобального Півдня взяти в ньому участь.

"Подякував Іспанії за потужну підтримку, зокрема, за нещодавній значний пакет військової допомоги... Вдячний Іспанії за непохитну підтримку нашої країни та народу, яка надає нам спільної та твердої віри в те, що життя переможе в Україні та в усій Європі", - написав Зеленський.

 

 

 

Теги: #президент #испания #премьер #сотрудничество

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