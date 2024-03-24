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19:01 24.03.2024

Ворог у неділю атакував Нікополь 18 разів, є руйнування

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Ворог у неділю атакував Нікополь 18 разів, є руйнування

Російські війська протягом неділі атакували Нікополь 18 разів, є руйнування житлової інфраструктури, приватних підприємств, інфраструктурного об'єкту, ліній електропередачі та інші ушкодження, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Протягом дня ворог атакував Нікопольщину 18 разів. Тричі - артилерією та півтора десятками ударних дронів різного типу. Вибухи лунали в районному центрі, Мирівській, Марганецькій та Покровській громадах", - написано в його телеграм-каналі ввечері в неділю.

За словами Лисака, внаслідок ворожих обстрілів пошкоджено багатоквартирний будинок, сім приватних будинків, кілька господарських будівель. Розбитий гараж, ще один - знищений.

Також пошкоджено два приватних підприємства, інфраструктурний об'єкт, магазин, автомобілі, лінії електропередачі.

Разом із тим, люди не постраждали.

Також удень бійці ПВК "Схід" знищили ворожий безпілотник у Павлоградському районі. На решті території області минуло без обстрілів.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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